افاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم أنه بداية الأسبوع الحالي وفي اليوم الأحد، بعد يوم واحد من بدء العملية، توجه مسؤولون في وزارة الاستخبارات الإيرانية مباشرة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في محاولة لفحص إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد.

وفقاً للنشر، كان الحديث يدور عن قناة استثنائية ومباشرة، التي كانت تهدف إلى الإشارة لرغبة إيرانية في وقف القتال، رغم أن طهران واصلت في العلن بث رسالة حازمة ورفضت التفاوض.

ووفقا للتقرير لم تتسرع واشنطن بالرد. حيث قدّر مسؤولون أمريكيون أن الأمر قد يكون خطوة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت بعد الضربة التي تلقتها إيران، وليس بمبادرة سياسية مدعومة من المستوى الأعلى. كذلك في إسرائيل، ووفقًا للتقرير، حثوا الإدارة الأمريكية على عدم التعامل مع الاقتراح بجدية في هذه المرحلة والاستمرار في الضغط العسكري.

من جانبه، بث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل متضاربة، ففي البداية قال إنه منفتح على المحادثات، لكنه أوضح لاحقًا أن "الأوان قد فات" للحوار في الوقت الحالي.