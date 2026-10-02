الرئيس الإسرائيلي يزور مسنا عربيا تعرض للاعتداء عند باب العامود ويعرب عن تعاطفه ودعمه

التقى الرئيس إسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، برجل عربي كان قد تعرض للاعتداء والإصابة عند باب العامود في القدس في وقت سابق من هذا الأسبوع، معرباً عن أسفه للحادث ومبدياً دعمه له. وقال هرتسوغ لأحمد الحسيني (66 عاماً): "أردت أن أعرب لك عن أسفي العميق. لقد شعرت بحزن شديد لرؤية ما حدث لك، وأعتقد أن الشعب الإسرائيلي بأسره قد تألم بشدة لرؤية هذا الحادث".وأضاف"لا ينبغي معاملة أي مسن - أو أي شخص على الإطلاق - بالطريقة التي عومل بها الحسيني".

وقال: "أنا أدين بشدة العنف الذي تعرضت له. يجب علينا التحرك بكل الوسائل المتاحة لدينا لمواجهة هذا العنف"، وفي حديثه عن الحادث، قال الحسيني إنه كان في طريقه إلى العمل عندما تعرض للهجوم.

وقال: "حاولت الابتعاد عن المكان. سقطت عدة مرات وكنت في حالة صدمة مما حدث، لدرجة أنني لم أكن أعرف حتى أين أنا". كما التقى عضو الكنيست عن حزب "العمل" (المعسكر الديمقراطي)، جلعاد كاريف، بالحسيني يوم الخميس، منتقداً ما وصفه بـ "العنف الصادم الذي يمارسه متطرفون عنصريون". ووفقاً لكاريف، اضطر الحسيني للتوجه بنفسه وبشكل عاجل إلى المستشفى بعد عدم تلقيه أي مساعدة من جنود الجيش الإسرائيلي أو عناصر الشرطة، "رغم أن نقطة التفتيش عند باب العامود كانت مأهولة بالعناصر".

وقال كاريف: "هذا اللامبالاة. هذا العنف. هذه القسوة - ليست تعبيراً عن اليهودية. إنها تعبير عن مرض عميق في مجتمعنا وعن الرابط العميق بين وحشية السياسة الإسرائيلية وما يحدث في الشوارع. الغالبية العظمى من الإسرائيليين تمقت هذا السلوك. لكن هذه الغالبية العظمى هي أيضاً أغلبية صامتة، وهذا الموقف السلبي (الوقوف على الحياد) يمنح دفعة قوية للمشاغبين". كما دعا كاريف الشرطة إلى تقديم المعتدين للعدالة.