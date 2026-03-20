قضية تجسس خطيرة: جندي احتياط يسرّب مواقع القبة الحديدية لإيران

قدمت اليوم (الجمعة) لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من القدس، وهو جندي احتياط في منظومة القبة الحديدية، بتهمة نقل معلومات حساسة لجهات إيرانية خلال الأشهر الأخيرة. من بين الأمور المنسوبة إليه: مواقع قواعد ومنصات إطلاق القبة الحديدية، معلومات حول خدمته في الاحتياط، ومعلومات عن جنود في محيطه.

وفقًا للائحة الاتهام، تم إنشاء العلاقة بين المتهم ومشغليه عبر شبكة التليجرام. في مرحلة مبكرة أدرك أن الحديث يدور عن جهات إيرانية، إلا أنه رغم ذلك واصل التعاون معهم.

في إطار نشاطه، أرسل المتهم لمشغليه مجلدًا يحتوي على مواد من خدمته العسكرية منذ 7 أكتوبر: صور، مقاطع فيديو ومعلومات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، وصف لهم دوره الدقيق، وفصل عن طريقة عمل نظام القبة الحديدية وحتى نقل معلومات عن مهام جنود آخرين في محيطه.

كما يتضح أيضًا أنه نقل إحداثيات مواقع قواعد، من بينها موقعين على الأقل لمنظومة القبة الحديدية. المتهم خدم كفني تحكم ومراقبة للمنصات. في مرحلة معينة طُلب منه تنفيذ مهام إضافية، من بينها توثيق محطات الشرطة - لكنه في النهاية لم ينفذ المهمة، وادعى أن السبب هو الخوف.

مقابل نشاطه تلقى ما مجموعه حوالي 1,000 دولار بعملات رقمية. حاول المتهم لاحقًا قطع الاتصال مع مشغليه، إلا أنهم هددوه بأنهم سيبلغون عنه لجهاز الشاباك، مما زاد من مخاوفه وأدى إلى استمرار تعاونه.

قال المشتبه به في استجوابه: "أنا غبي". في البداية زعم أن الحديث يدور عن معلومات مكشوفة يمكن العثور عليها أيضاً في الإنترنت، لكنه لاحقاً، بعد أن عُرضت عليه أدلة، قال إنه ليس لديه ما يقوله وأضاف: "استسلمت لهم".

يتبين أيضاً أنه في إطار التعاون قام أيضاً بنقل تفاصيل عن معارفه، من بينهم قريبة له وزوجها الذي قال إنه يعمل طياراً، وكذلك معلومات عن صديق آخر يعمل حارس أمن في مكان يتواجد فيه شخصيات عامة. في هذه الحالة، بخلاف قضايا سابقة، لم يدعِ المتهم أنه تصرف بدافع مالي.