يهود إيران يحيون ذكرى علي خامنئي في طهران

شارك أفراد من الجالية اليهودية في طهران في مراسم أُقيمت داخل أحد المعابد لإحياء ذكرى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وفق ما أظهرته مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقيمت الفعالية في كنيس “يوسف آباد”، حيث اجتمع عدد من أبناء الطائفة اليهودية لأداء صلوات والمشاركة في مراسم تأبينية، بحضور شخصيات من المجتمع المحلي وممثلين عن مؤسسات مدنية.

وخلال المناسبة، أكد مشاركون أن الصراعات السياسية في المنطقة لا تستهدف الديانة اليهودية، مشددين على أهمية عدم الخلط بين الدين والخلافات السياسية.

ويُشار إلى أن الجالية اليهودية في إيران تُعد من أقدم الأقليات الدينية في البلاد، وتحظى بتمثيل رسمي محدود، في وقت يثير فيه وضع الأقليات الدينية اهتمامًا ومتابعة على الصعيد الدولي.

