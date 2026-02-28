أفادت ثلاثة مصادر إيرانية بأن "وزير الدفاع الإيراني، أمير نصير زاده، وقائد في الحرس الثوري محمد باكبور يُعتقد أنهما قُتلا في هجمات إسرائيلية". فيما مصدران مطلعان على العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب مصدر إقليمي، إن "المسؤولين الإيرانيين يُعتقد أنهما سقطا خلال الضربات"، وفق رويترز.

وكان قائد بالحرس الثوري الأإيراني، قد أعلن في وقت سابق من ، اليوم السبت، أن "طهران لم تطلق سوى صواريخ خردة"، متوعداً بالكشف قريباً عن أسلحة غير متوقعة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

جاء ذلك بعدما شنت إسرائيل وأميركا بوقت سابق اليوم عملية عسكرية مشتركة على إيران، استهدفت العاصمة طهران بشكل مكثف، فضلاً عن مناطق أخرى.