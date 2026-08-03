بسبب تهديدات الحوثيين.. 6 ناقلات نفط سعودية تغيّر مسارها وتتجنب البحر الأحمر
أمريكا ستبدأ بمحادثات تفاوضية مع إيران، وذلك في ظل توجه من دول الخليج لوقف هجوم مخطط له • ترامب: "هناك صفقة بشأن هرمز وستكون هناك صفقة حول النووي" • تحديثات مستمرة
أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال الليل (بين الأحد والإثنين) أن المحادثات مع إيران، بشأن الملاحة في مضيق هرمز ومسألة النووي، ستبدأ غدًا، وذلك على خلفية طلب من دول الخليج لوقف هجوم مخطط. لاحقًا، كشف أن الجيش الأمريكي كان قد خطط لـ"أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية" على إيران، قبل طلبها البحث عن صفقة.
البث المباشر:
بسبب تهديدات الحوثيين.. 6 ناقلات نفط سعودية تغيّر مسارها وتتجنب البحر الأحمر
غيّرت ست ناقلات نفط سعودية مسارها خلال الأيام الأخيرة لتجنب المرور عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، في ظل تصاعد تهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن السعودية، وفقًا لبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية.
وأظهرت بيانات الملاحة أن الناقلات، التي كانت فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، اتجهت نحو جنوب أفريقيا بدلاً من الإبحار عبر البحر الأحمر، في خطوة تعكس تزايد المخاوف الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ويأتي تغيير المسار بعد تهديدات أطلقها الحوثيون باستهداف السفن السعودية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة التجارة الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن لا نجري محادثات مع الولايات المتحدة، بل نناقش مضيق هرمز مع سلطنة عمان".
تقرير شبكة سي إن إن: أرسل ضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى رسائل بريد إلكتروني إلى جنود يطلب منهم اقتراح "طرق إبداعية وغير تقليدية" لمعاقبة إيران
ترامب: "كانت الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم على إيران سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تطلب إيران اتفاقاً".
https://x.com/i/web/status/2084042937671758076
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% بعد أن ألغى الرئيس ترامب الهجمات المخطط لها على البنية التحتية الإيرانية، وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات لفتح مضيق هرمز. وعقب هذا الإعلان، انخفض سعر برميل خام برنت بأكثر من 5 دولارات ليصل إلى 82.41 دولارًا أمريكيًا وفقًا لبلومبيرغ ورويترز.
بحسب تقرير صادر عن شركة كيبلر، يشهد مضيق هرمز تباطؤاً في حركة السفن عقب ورود أنباء عن هجمات على ناقلات نفط. وفي الوقت نفسه، عبرت ناقلتان تحملان نفطاً سعودياً مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم تهديدات الحوثيين. وأشارت الشركة إلى أن 18 سفينة فقط عبرت المضيق يوم الأحد، مقارنةً بـ 27 سفينة يوم السبت.
تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن المزيد من المراهقين الذين اعتُقلوا خلال انتفاضة يناير/كانون الثاني في إيران يواجهون الإعدام الفوري. وتفيد التقارير بأن السلطات في طهران قد زادت من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين في إطار موجة أوسع من عمليات الإعدام في البلاد.
https://x.com/i/web/status/2084062948293476540
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
أفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) بوقوع حادث أمني على بعد حوالي 20 ميلاً بحرياً شمال شرق خصب، سلطنة عمان. وبحسب التقرير، أبلغ قبطان ناقلة نفط عن وقوع انفجار بالقرب من السفينة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، ويُقال إن السفينة وطاقمها بخير.
الحرس الثوري يشن مؤخراً هجوماً على ناقلة نفط في مضيق هرمز، بالقرب من سلطنة عمان.
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحادثات مع طهران، مصرحًا: "هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن الاتفاق النووي، ونجري محادثات معهم الآن، وستبدأ غدًا". وأضاف ترامب أن السعودية والإمارات وقطر طلبت منه وقف الهجوم المخطط له، خلافًا لما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال. من جهة أخرى، أوضحت إيران سابقًا أن المفاوضات مع عُمان لا علاقة لها بفتح المضيق، وأن حركة المرور عبره مرهونة بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاقيات.