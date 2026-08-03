بسبب تهديدات الحوثيين.. 6 ناقلات نفط سعودية تغيّر مسارها وتتجنب البحر الأحمر

غيّرت ست ناقلات نفط سعودية مسارها خلال الأيام الأخيرة لتجنب المرور عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، في ظل تصاعد تهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن السعودية، وفقًا لبيانات تتبع حركة الملاحة البحرية.

وأظهرت بيانات الملاحة أن الناقلات، التي كانت فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، اتجهت نحو جنوب أفريقيا بدلاً من الإبحار عبر البحر الأحمر، في خطوة تعكس تزايد المخاوف الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويأتي تغيير المسار بعد تهديدات أطلقها الحوثيون باستهداف السفن السعودية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة التجارة الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة.