الضغط الذي مارسه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان جاء بعد توضيح من رئيس لبنان جوزيف عون لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وكبار المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك محادثة من هذا النوع - دون إحراز تقدم في المحادثات بين البلدين، هذا ما قاله مساء اليوم (الخميس) مصدران مطلعان على التفاصيل لقناة i24NEWS.

كما ذُكر، كتب ترامب في حسابه على شبكة Truth Social أن هناك ستُعقد مكالمة بين نتنياهو والرئيس اللبناني - لكن عون رفض. "هناك جدوى لمثل هذه المكالمة الهاتفية بين الزعماء فقط عندما يكون هناك تطور كبير على الأرض. من دون وجود مفاوضات حقيقية، وبالتأكيد عندما لا يكون هناك وقف لإطلاق النار - لن أجري الآن مكالمة مع نتنياهو"، قال عون. وأضاف وأكد أنه لا يستبعد إمكانية إجراء المكالمة نفسها - ولكن يجب أن يكون هناك شيء مهم لكي تتم.

هذه الأمور أدت إلى محادثة جرت في وقت سابق اليوم بين ترامب وعون، حيث وعد الرئيس الأمريكي نظيره اللبناني بأنه "سيكون هناك وقف لإطلاق النار".

في الوقت نفسه، قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS إن "الرئيس ترامب ونتنياهو أجريا على الأقل مكالمة هاتفية واحدة خلال اليوم".

بالإضافة إلى ذلك، مارَس الإيرانيون أيضًا ضغوطًا على الأمريكيين لدفع وقف إطلاق النار في لبنان. أوضح مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة للوسطاء أن "من دون وقف إطلاق نار في لبنان - لا يوجد أي احتمال للتقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة". تم نقل الرسالة عبر رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الذي يتواجد في إيران، وهو على اتصال مباشر مع ترامب ونائبه جي. دي فانس.

قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "هذا هو ما يجب أن يقلقنا بالأساس. حقيقة أن إيران نجحت في الربط بين المفاوضات بشأن لبنان وبين المفاوضات بشأن إيران".