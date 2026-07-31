قالت حركة حماس في بيان، مسشاء اليوم الجمعة، إن "تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود مرحلته الأولى".وأوضحت أن "موافقة حماس على الاتفاق رُبطت بتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوات الحماية الدولية، وحل العصابات المسلحة والميليشيات التي شكّلها الاحتلال، وإعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحماية حقوق المواطنين".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إن "الكرة الآن في ملعب العدو للايفاء بالتزاماته حسب الاتفاق، الذي جرى التوصل اليه" .ودعا نعيم الوسطاء والضامنين لإلزام إسرائيل بواجباتها وتطبيق التزاماتها في الاتفاق، و"ألا يتفلت الاحتلال من الاتفاق، كما فعل في المرحلة الأولى".

واوضح نعيم أن الاتفاق ينص على أنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة قبل تنفيذ المرحلة التي سبقتها، مشيراً إلى ربط خطوات السلاح بالانسحابات الإسرائيلية.وقال إن حركته وافقت على خارطة الطريق بنسختها الأخيرة، بعد معركة تفاوضية شرسة، خاضتها "بصبر وصمود شعبنا، ودماء وأشلاء أبنائنا وقادتنا".

وأضافت الحركة أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق "قد رُبطت واشترطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من قطاع غزة".واعتبرت الحركة أنها وبقية الفصائل الفلسطينية تعاملت "بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوافق وطني بين الفصائل".

وشددت الحركة على أن "التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساس، والخطوة الأولى للمضي في تنفيذ الاتفاق، والشروع في وضع الإطار والجدول الزمني لما تم التوافق عليه"

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي.