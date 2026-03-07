إصابة جنديين من لواء "جفعاتي" بجروح متوسطة بنيرانٍ مضادةٍ للدبابات في جنوب لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إصابة جنديين من كتيبة جفعاتي بجروح متوسطة بعد ظهر أمس الجمعة، جراء نيران مضادة للدبابات أثناء قيامهما بمهمة دفاعية في جنوب لبنان. كما أُصيب ضابط من كتيبة جفعاتي بجروح خطيرة، وجندي من اللواء بجروح متوسطة، الخميس المنصرم، جراء قصف مضاد للدبابات خلال معركة في جنوب لبنان.

أُصيب الجنديان عندما أطلق مسلحون صاروخًا على قوة تابعة لكتيبة جفعاتي متمركزة في المنطقة الأمنية. وردّت القوة بإطلاق النار وقضت على المسلحين بعد معركة طويلة. وتم إجلاء الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم.

وأفاد مستشفى رامبام أنه "بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الحادث في الشمال، تم إجلاء جنديين من الجيش الإسرائيلي إلى رامبام مساءً. وخضع المصاب بجروح خطيرة لعملية جراحية ونُقل إلى العناية المركزة، بينما نُقل المصاب بجروح متوسطة إلى وحدة الإصابات".