مع توجه فانس إلى باكستان، ترامب يشدد لهجته تجاه إيران

مع مغادرة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لتمثيل الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران في باكستان، صعّد دونالد ترامب من حدة خطابه، اليوم الجمعة، بعد أن وضع الإيرانيون شروطًا مسبقة لبدء المفاوضات"، وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق رابحة، سوى ابتزاز العالم على المدى القصير باستخدام الممرات المائية الدولية. والسبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة اليوم هو التفاوض".

كما صرّح لصحيفة نيويورك بوست: "سنعرف خلال 24 ساعة تقريبًا ما إذا كانت المحادثات مع إيران ناجحة". وفي الوقت نفسه، "نُحمّل السفن بأفضل الذخائر وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق - حتى أفضل مما فعلنا سابقًا - وقد فجّرناها".

تأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني إن وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تُجري إسرائيل عملية عسكرية ضد حزب الله، حليف إيران، والإفراج عن الأصول الإيرانية المُجمّدة، شرطان أساسيان يجب تنفيذهما قبل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد قال في وقت سابق من ، اليوم الجمعة، قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية "أتطلع إلى مفاوضات إيران، وأعتقد أنها ستكون بناءة"، لكنه حذر أيضاً طهران من "خداع" بلاده. وأضاف "إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لتقديم كل الدعم، أما إذا حاولوا التلاعب بنا فسيكتشفون أن فريق التفاوض ليس متجاوباً". وأردف "سنسعى جاهدين لإجراء مفاوضات إيجابية"، لكنه بين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى توجيهات شديدة الوضوح بشأن المفاوضات.