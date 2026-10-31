الكشف عن هوية الطيارين اللذين أنقذا طائرة "فلاي دبي" من التحطم

بعد شهر من الهجوم على رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر/ايلول المنصرم، تم الكشف عن هوية الطيارين الإضافيين اللذين توليا قيادة الطائرة وهبطا بها بسلام. وهما الكابتن هانسون ستيفن من فيجي، الذي كان يعمل سابقًا لدى الخطوط الجوية الفيجيية، والمساعد الأول روان توث من جنوب إفريقيا، الذي انضم إلى الشركة عام 2023.

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تم الكشف عن هوية الطيارين بعد حفل رسمي أقيم في دولة الإمارات، الثلاثاء المنصرم، حيث منح رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الطيارين وفريقهما وسام زايد من الدرجة الثانية - أحد أرفع الأوسمة المدنية في الدولة - والذي قدمه لهم ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد.تم تسليم وسام زايد من الدرجة الثانية، أحد أرفع الأوسمة المدنية في الدولة، إلى الطيارين من قبل ولي عهد دبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالفريق، ونشر على شبكة إكس نتورك: "إن منح وسام زايد الثاني لطاقم فلاي دبي هو تقدير وطني للشجاعة والبطولة والهدوء الذي أظهروه أثناء عملهم على حماية أرواح الركاب. ويؤكد هذا العمل البطولي العظيم مرة أخرى أن حماية الأرواح البشرية هي أسمى واجب وأعظم إسهام."

كان من المفترض أن يقود الطياران طائرة بوينغ 737 في رحلة العودة، لكنهما دخلا قمرة القيادة بعد المواجهة العنيفة، وسيطر الركاب الإسرائيليون على الطائرة. وكما هو معروف، بعد إصابة كبير الطيارين بجروح خطيرة في رأسه، دخل الطياران قمرة القيادة، وثبتا الطائرة، وهبطا بها في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 182 راكبًا وطاقمًا.

تم الاستيلاء على زمام القيادة بعد إحباط محاولة هجوم قام بها مساعد الطيار العماني همام الحمامي، الذي هاجم قائد الطائرة الهندي سميث ماشار بفأس طوارئ. ورغم إصاباته البالغة في الرأس، تمكن القائد من فتح باب قمرة القيادة، وقام الركاب والطاقم الإسرائيليون بالسيطرة على المهاجم وتقييده بأسلاك سماعات الرأس.

خلال الاشتباك، هوت الطائرة إلى ارتفاع حوالي 17,000 قدم، وتعرض ذيلها لأضرار جسيمة، لكن ستيفن وتوث تمكنا من السيطرة على الطائرة وهبطا بها في خندق.