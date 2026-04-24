هل اقتربت المواجهة؟ إسرائيل تدرس سيناريوهات عسكرية ضد إيران

عقدت الحكومة الأمنية المصغّرة في إسرائيل، بمشاركة وزراء وأجهزة الأمن، اجتماعًا لبحث التطورات في ملفي لبنان وإيران، في ظل تقديرات متزايدة بأن نافذة التوصل إلى اتفاق سياسي مع طهران تقترب من الإغلاق.

وبحسب القناة الإسرائيلية 12 نقلا عن مصادر سياسية وأمنية، يتزايد في إسرائيل الاعتقاد بأن احتمال استئناف التصعيد مع إيران يرتفع، في وقت تُشير فيه التقديرات إلى أن الموقف النهائي للإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب قد يتضح خلال الأيام المقبلة.

وتشير مصادر في إسرائيل إلى أن طهران ما زالت تلتزم بمواقف متشددة، خاصة فيما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم ومستقبل البرنامج النووي، ما يعمّق حالة الجمود في المفاوضات غير المباشرة.

في المقابل، يبرز في النقاش خيار تشديد الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران، إلى جانب دراسة سيناريوهات لعمليات عسكرية محدودة أو أوسع نطاقًا، ضمن ما يوصف بأنه “رد سريع ومكثف” يستهدف البنية التحتية الاستراتيجية.

على صعيد لبنان، تتواصل الهدنة الهشة وسط ترتيبات لتمديد وقف إطلاق النار، بالتوازي مع بحث إسرائيل خيارات دبلوماسية مباشرة مع الحكومة اللبنانية، في محاولة لإضعاف نفوذ حزب الله سياسيًا داخل البلاد.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة على المستويين السياسي والعسكري، في ظل ترقب لقرارات قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة خلال فترة قصيرة.