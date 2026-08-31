إيران ترد على الضربة الأميركية.. صواريخ باليستية نحو قواعد في الأردن

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما نفذت القوات الأميركية ضربة استهدفت منصات إطلاق إيرانية في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز، عقب رصد تحركات إيرانية يُشتبه في أنها كانت تهدف إلى زرع ألغام بحرية في ممرات الشحن.

وقال مسؤول أميركي إن الضربة استهدفت منصتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ، بعدما رصدت القوات الأميركية عناصر من الحرس الثوري يستعدون لإطلاق صواريخ تحمل ألغامًا باتجاه مضيق هرمز. وتأتي العملية بعد استكمال القوات الأميركية جهودًا لإزالة الألغام من الممرات الدولية في المضيق.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه مواقع للقوات الأميركية في الأردن، في ما وصفته طهران بأنه رد على الضربة الأميركية. وأفادت تقارير بأن معظم الصواريخ تم اعتراضها، دون تسجيل أضرار كبيرة في المواقع المستهدفة وفق المعلومات الأولية.

ترامب يتحدث عن جزيرة خارج

وبالتزامن مع التصعيد، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن تدمير مركز تصدير النفط الإيراني في جزيرة خارج، مرفقًا مقطع فيديو مولدًا بالذكاء الاصطناعي. ولم تظهر، وفق التقارير المتاحة، أدلة مستقلة تؤكد وقوع هجوم أميركي على الجزيرة في هذه الجولة من التصعيد.

وتبرز أهمية جزيرة خارج بسبب دورها المحوري في صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل أي استهداف فعلي لمنشآتها النفطية تطورًا بالغ الحساسية بالنسبة للأسواق العالمية.

واشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي

على الجانب الاقتصادي، أعلنت إدارة ترامب أنها تعتزم مواصلة تشديد العقوبات على إيران، مع توجه لفرض عقوبات ثانوية على جهات ومؤسسات مالية حول العالم تتعامل مع طهران، بهدف زيادة عزلها عن النظام المالي القائم على الدولار.

ويأتي الضغط الاقتصادي بالتوازي مع التصعيد العسكري، في محاولة من واشنطن للحد من قدرة إيران على تمويل عملياتها والحفاظ على نفوذها الإقليمي.

مضيق هرمز في قلب المواجهة

ويظل مضيق هرمز نقطة التوتر الرئيسية في المواجهة، إذ أدى التصعيد إلى تراجع حاد في حركة ناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي. وكان المضيق يشهد قبل الحرب مرور نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة العالمية.