لقاء سري في القاهرة: حماس وأمريكا وجهاً لوجه لأول مرة منذ الهدنة

كشفت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مصادر مطلعة أن حركة حماس أجرت محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في محاولة لدفع مسار الاتفاق إلى الأمام.

وبحسب التقارير، ترأس الوفد الأمريكي آريه لايتستون، حيث التقى في القاهرة مع القيادي في حماس خليل الحية، بمشاركة نيكولاي ملادينوف الذي يقود جهودًا دولية مرتبطة بالوضع في غزة.

وخلال اللقاء، طالب الحية بضرورة التزام إسرائيل الكامل ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف العمليات العسكرية وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن واشنطن طرحت شرط نزع سلاح حماس كجزء أساسي من أي تقدم، وهو ما اعتبرته الحركة شرطًا “غير متوازن”، مؤكدة أنه يتجاهل بقية الالتزامات المتفق عليها.

كما ناقشت الأطراف خلال الاجتماعات إمكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ضمن ترتيبات أوسع للمرحلة المقبلة.

ورغم هذه الجهود، أفادت مصادر بأن المحادثات تعثرت مرارًا بسبب الخلافات حول أولوية تنفيذ الالتزامات، حيث تصر الولايات المتحدة وإسرائيل على نزع سلاح حماس، بينما تطالب الحركة بتنفيذ بنود المرحلة الأولى أولًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحذيرات من عودة التصعيد العسكري في حال فشل التوصل إلى تفاهمات، ما يجعل مسار المفاوضات مفتوحًا على عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة.