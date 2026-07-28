ترامب يقلل من أهمية "جبل الفأس" الإيراني ويكشف تفاصيل حديثه مع نتنياهو

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية المنشأة الإيرانية المعروفة باسم "جبل كولانغ"، مؤكدًا أن الموقع "ليس مشكلة كبيرة"، وذلك في وقت يثير فيه الملف النووي الإيراني جدلًا واسعًا بين واشنطن وتل أبيب.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث معه عن الموقع الإيراني بهدف إبقائه منخرطًا في الملف، مضيفًا: "أنا لا أحتاج منه أن يخبرني بذلك، نحن نعرف تمامًا ما يحدث هناك".

وأضاف الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يتحدث معي عن هذا الأمر لأنه يريد مني أن أبقى مشاركًا"، مشيرًا إلى أنه تابع التصريحات الإسرائيلية حول المنشأة وقال: "سمعت بيبي يعلن ذلك، وقلت: لماذا لا تقول ذلك لي فقط؟ لماذا تعلن الأمر أمام العالم؟".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تقارير عن أن إسرائيل تستعد لعرض معلومات استخباراتية أمام الإدارة الأميركية حول نشاطات إيران النووية في الموقع الواقع تحت الأرض قرب منشأة نطنز، وسط مخاوف إسرائيلية من استمرار طهران في تطوير قدراتها النووية.

وفي سياق موقفه من الخيارات العسكرية، أكد ترامب أنه يفضل تجنب استهداف البنى التحتية المدنية في إيران، قائلاً: "سأكون سعيدًا بتجنب ضرب محطات الطاقة والجسور"، في إشارة إلى رغبته بتقليص الأضرار الواسعة في حال اتخاذ أي خطوات عسكرية مستقبلية.