ترامب يقلل من أهمية "جبل الفأس" الإيراني ويكشف تفاصيل حديثه مع نتنياهو |تحديثات
تقارير تفيد أن مجموعات عراقية موالية لإيران أطلقت الطائرة المسيّرة إلى إسرائيل صباح اليوم، والتي اعترضت في منطقة الحدود•مسؤول أمريكي : الجولة القادمة بين إسرائيل ولبنان ستعقد الثلاثاء المقبل
تم اعتراض طائرة بدون طيار في منطقة الحدود الأردنية صباح اليوم (الثلاثاء)، ووفقًا لتقارير في الشبكات العربية، فإن المجموعات المسلحة العراقية الموالية لإيران هي التي أطلقت الطائرة. في الوقت نفسه، تم إطلاق طائرات بدون طيار أيضًا نحو الأردن ووقعت انفجارات بالقرب من منشآت نفطية في السعودية. مسؤول أمريكي كبير: جولة المحادثات القادمة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
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ترامب يقلل من أهمية "جبل الفأس" الإيراني ويكشف تفاصيل حديثه مع نتنياهو
قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية المنشأة الإيرانية المعروفة باسم "جبل كولانغ"، مؤكدًا أن الموقع "ليس مشكلة كبيرة"، وذلك في وقت يثير فيه الملف النووي الإيراني جدلًا واسعًا بين واشنطن وتل أبيب.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث معه عن الموقع الإيراني بهدف إبقائه منخرطًا في الملف، مضيفًا: "أنا لا أحتاج منه أن يخبرني بذلك، نحن نعرف تمامًا ما يحدث هناك".
وأضاف الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يتحدث معي عن هذا الأمر لأنه يريد مني أن أبقى مشاركًا"، مشيرًا إلى أنه تابع التصريحات الإسرائيلية حول المنشأة وقال: "سمعت بيبي يعلن ذلك، وقلت: لماذا لا تقول ذلك لي فقط؟ لماذا تعلن الأمر أمام العالم؟".
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تقارير عن أن إسرائيل تستعد لعرض معلومات استخباراتية أمام الإدارة الأميركية حول نشاطات إيران النووية في الموقع الواقع تحت الأرض قرب منشأة نطنز، وسط مخاوف إسرائيلية من استمرار طهران في تطوير قدراتها النووية.
وفي سياق موقفه من الخيارات العسكرية، أكد ترامب أنه يفضل تجنب استهداف البنى التحتية المدنية في إيران، قائلاً: "سأكون سعيدًا بتجنب ضرب محطات الطاقة والجسور"، في إشارة إلى رغبته بتقليص الأضرار الواسعة في حال اتخاذ أي خطوات عسكرية مستقبلية.
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سيغادر وفد حماس التفاوضي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
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بعد التحقيق الاسرائيلي، تبيّن أن الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها أمس أُطلقت من العراق بواسطة جماعات موالية لإيران. والتقييم: الطائرة المسيّرة التي أُطلقت صباح اليوم أُطلقت أيضاً من العراق.
أفادت شبكات إخبارية عربية بأن الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران هي التي أطلقت الطائرة المسيرة على إسرائيل هذا الصباح.
بالتزامن مع إطلاق الطائرة المسيرة صباح اليوم باتجاه إسرائيل: وردت أنباء عن انفجارات قرب منشآت نفطية في السعودية وإطلاق طائرات مسيرة باتجاه الأردن
صحيفة الأخبار اللبنانية: "طلب الرئيس جوزيف عون من الرئيس دونالد ترامب الضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من "المناطق التجريبية"، والتي تشمل عدداً أكبر من القرى المحتلة. وقد تلقى عون وعداً من ترامب بالتحرك في هذا الشأن، مقابل تسريع الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله".
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صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس: ستعقد الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من الآن.
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق طائرة بدون طيار بعد رصدها على الحدود الأردنية قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية - ويجري التحقيق في مصدر الإطلاق