بدأ الجيش الأمريكي بتقليص وجود طائرات التزويد بالوقود التابعة له في مطار بن غوريون، وذلك بناءً على طلب رسمي من إسرائيل - هكذا نُشر لأول مرة هذا المساء (الثلاثاء) من قبل يانون شلوم ييتاح وعمِيحاي شتاين. وقال مصدران مطلعان على التفاصيل لقناة i24NEWS إن خلفية هذه الخطوة هي الحاجة لإفساح المجال وزيادة سعة الطائرات المدنية في مطار بن غوريون، استعداداً لازدحام الرحلات المتوقع خلال أشهر الصيف.

نؤكد أنه لا يتعلق الأمر بتقليص أو تقليل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. تم نقل الطائرات الأمريكية إلى مواقع أخرى لكنها لا تزال منتشرة في المنطقة، بحيث لم يتغير عدد الطائرات التابعة للجيش الأمريكي في الساحة.

في مبنى الركاب 1 بقي عدد محدود من حوالي 20 مزود وقود تقريبًا. أعلنت هيئة المطارات مؤخرًا أن مبنى الركاب من المتوقع أن يُعاد فتحه، وستُستأنف الرحلات الداخلية فيه ابتداءً من يوم الأحد القادم، بهدف تلبية الطلبات العالية خلال فترة الصيف وتحسين تجربة الخدمة في المطار. أما الرحلات الدولية فسيتم استئنافها هناك في بداية شهر يوليو.