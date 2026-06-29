كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال مواجهة مع ايران

قال وزير الأمن الإسرائيلي بسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات بالاستعداد لاحتمال تنفيذ عمليات مستقبلية مرتبطة بإيران، مؤكداً أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام مواجهة جديدة "في أي لحظة" وفق تقديراته.

وأضاف كاتس أن إسرائيل سترد "بقوة" في حال تعرضها لهجمات صاروخية من إيران، مشيراً إلى أن هذا الموقف نُقل أيضاً إلى الولايات المتحدة، كما تحدث عن سيناريوهات مرتبطة بإمكانية تجدد المواجهة بين الجانبين.

وفي ما يتعلق بالملف اللبناني، قال الوزير الإسرائيلي إن بلاده ستواصل التحرك ضد ما وصفه بـ"أي خروقات" من جانب حزب الله ، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق تعتبرها "مناطق أمنية" طالما استمرت التهديدات الأمنية، بحسب تعبيره.

كما تطرق كاتس إلى الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى وجود نقاشات بشأن الربط بين الساحتين اللبنانية والإيرانية، معتبراً أن التطورات الإقليمية أثرت على مسار العمليات العسكرية.