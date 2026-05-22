بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدين "التوسع الاستيطاني" الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصدرت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا، اليوم الجمعة، تدين فيه تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني. وتؤكد الدول الأربع على أن "العنف الذي يرتكبه السكان اليهود في الضفة الغربية قد بلغ مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة، وتتهم الحكومة الإسرائيلية بتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

وأكد البيان على أن"القانون الدولي واضح من وجهة نظرهم: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية". ويستهدفون تحديدًا مشروع البناء في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم، والذي يصفونه بأنه "تهديد إقليمي خطير".

ووفقًا للبيان، فإن تطوير هذه المنطقة "سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين" ويشكل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". كما تحذر العواصم الأربع الشركات التي يُحتمل أن تتقدم بعطاءات تتعلق بمنطقة E1 أو مشاريع استيطانية أخرى. تحثّ هذه الدول الأطراف على عدم المشاركة في هذه الإنشاءات، مؤكدةً على المخاطر القانونية المرتبطة بالانخراط في مشاريع تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. كما تدعو لندن وباريس وبرلين وروما الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية، وضمان محاكمة مرتكبي أعمال العنف من السكان اليهود، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية، واحترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس والوضع التاريخي الراهن، ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

وتؤكد الدول الأربع معارضتها الشديدة للمسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا. وتجدد التزامها بسلام "شامل وعادل ودائم" قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها.