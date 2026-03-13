يدرس البنتاغون نشر سفن حربية إضافية في الشرق الأوسط لتأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في ظل تصعيد إيران لهجماتها في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ويهدف هذا التعزيز البحري إلى الاستعداد لمهمة محتملة لمرافقة السفن التجارية المحملة بالنفط عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

ووفقًا للمسؤولين المذكورين، لن تبدأ القوات الأمريكية بمرافقة الناقلات فورًا، حتى في حال نشر سفن إضافية في المنطقة. وتعتقد واشنطن أن العملية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انخفاض التهديد الإيراني. ويرى المسؤولون الأمريكيون أن هذا الانخفاض في المخاطر قد يستغرق عدة أسابيع، أو حتى أكثر من شهر. وفي غضون ذلك، تتواصل الضربات العسكرية الأمريكية ضد القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة. ويُعدّ مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. يمرّ ما يقارب 20% من نفط العالم عادةً عبر هذا الممر البحري الضيق الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية.

وأي اضطراب مستمر في هذه المنطقة قد يُسبب توترات كبيرة في أسواق الطاقة ويؤثر على الاقتصاد العالمي.

منذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة، أصبحت حماية هذا الممر البحري الاستراتيجي أولوية قصوى لواشنطن وحلفائها، الساعين إلى منع انقطاع تدفقات النفط الدولية.