وصل فريق تفاوض قطري إلى طهران، اليوم الجمعة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن "مصدر مطلع". وكانت الدوحة، التي عملت كوسيط في حرب غزة ومناطق أخرى تشهد توترات دولية، قد نأت بنفسها حتى الآن عن لعب دور الوساطة في الحرب الإيرانية بعد تعرضها لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة إيرانية خلال النزاع الأخير.

ونفت الدوحة، أمس الخميس، تشغيل قناة وساطة بديلة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدةً أن دورها يقتصر على "دعم" الوسطاء الباكستانيين، وفقًا لمصدر قطري لقناة i24NEWS. وقال المصدر القطري: "لقد دعمت قطر ودول أخرى بنشاط جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت تدعو باستمرار إلى خفض التصعيد في المنطقة".