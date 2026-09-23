أحمد الشرع في الأمم المتحدة: "الجولان سيبقى أرضًا سورية"

ندد الرئيس السوري أحمد الشرع بشدة يوم الأربعاء من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلام بين البلدين لا يزال ممكناً. وقال: "إن إمكانية السلام والأمن مفتوحة أمام من يرغبون في العيش بسلام، سلام عادل يصون حقوق الجميع".

في الوقت الذي تستعيد فيه سوريا تدريجيًا مكانتها داخل المجتمع الدولي، اتهم أحمد الشرع إسرائيل بمواصلة هجماتها ضد بلاده. وقد ندد بـ"مئات" الضربات الجوية والتوغلات والاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية، معتبرًا أن هذه الأعمال تتعارض مع الدينامية الدولية الحالية وتعيد إلى الأذهان "عصرًا كنا نظن أنه قد ولى."

كما طالب الزعيم السوري بانسحاب القوات الإسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة بعد سقوط نظام بشار الأسد، في نهاية عام 2024. وكانت إسرائيل قد قدمت في ذلك الوقت انتشارها كإجراء يهدف إلى حماية حدودها في سياق حالة من عدم اليقين الأمني في سوريا.

وأكد أحمد الشرع من جهة أخرى أن دمشق لن تتنازل عن مطالبها بشأن هضبة الجولان، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها في عام 1981. وقال: "أي محاولة تمس سيادتنا وتنتهك القانون الدولي سيتم وقفها. الجولان سيبقى أرضاً سورية".

تأتي هذه التصريحات في حين كان أحمد الشرع قد أشار في اليوم السابق إلى أن مناقشات مباشرة قد جرت بالفعل بين إسرائيل وسوريا. وقد رهن تحقيق تقدم جديد بانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة منذ سقوط بشار الأسد، قبل إجراء مناقشات حول الترتيبات الأمنية التي قد تفتح الطريق، بحسب رأيه، لـ"سلام دائم".