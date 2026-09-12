ترامب: الحوثيون اتصلوا بنا ولا يريدون القتال ضد الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جماعة الحوثيين أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لا ترغب في خوض مواجهة مع الولايات المتحدة، مستبعدًا تدخل واشنطن عسكريًا بشكل مباشر في القتال الدائر في اليمن.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في العاصمة الإيرلندية دبلن، إلى جانب رئيس الوزراء الإيرلندي ميهال مارتن.

ورداً على سؤال بشأن استهداف خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب"، الذي اتُّهمت مجموعات مسلحة في العراق بالوقوف وراءه في ظل التصعيد بين السعودية والحوثيين، قال ترامب إن إيران مسؤولة على الأرجح عن الهجوم.

وبشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة في المواجهة مع الحوثيين، قال ترامب: "الحوثيون اتصلوا بنا، وهم لا يريدون القتال ضدنا"، مضيفًا أن معظم السفن لا تزال تمر عبر مضيق باب المندب.

وتابع الرئيس الأميركي: "لديهم مشكلة مع دولة واحدة، وسنحل هذه المشكلة"، في إشارة إلى أن واشنطن لا تسعى، في الوقت الحالي، إلى فتح جبهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يشهد فيه اليمن تصعيدًا حادًا، مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي واقترابهم من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كما أثارت التطورات مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، في ظل تزايد الضغوط على السعودية.