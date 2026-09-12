ترامب: الحوثيون اتصلوا بنا ولا يريدون القتال ضد الولايات المتحدة

ترامب يؤكد أن الضربات على إيران لا تعني نهاية التصعيد، مشيرًا إلى أن واشنطن مستعدة للرد بقوة مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، بالتزامن مع تكهنات بشأن مستقبل بيت هيغسيث السياسي.

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الرئيس دونالد ترامب يلقي خطاباً في المؤتمر الجمهوري في دالاس، يوم الأربعاء، 9 أيلول 2026
الرئيس دونالد ترامب يلقي خطاباً في المؤتمر الجمهوري في دالاس، يوم الأربعاء، 9 أيلول 2026AP/Tony Gutierrez

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جماعة الحوثيين أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لا ترغب في خوض مواجهة مع الولايات المتحدة، مستبعدًا تدخل واشنطن عسكريًا بشكل مباشر في القتال الدائر في اليمن.

"بالنسبة لإيران باب المندب أهم من مضيق هرمز"
"بالنسبة لإيران باب المندب أهم من مضيق هرمز"

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في العاصمة الإيرلندية دبلن، إلى جانب رئيس الوزراء الإيرلندي ميهال مارتن.

ورداً على سؤال بشأن استهداف خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب"، الذي اتُّهمت مجموعات مسلحة في العراق بالوقوف وراءه في ظل التصعيد بين السعودية والحوثيين، قال ترامب إن إيران مسؤولة على الأرجح عن الهجوم.

وبشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة في المواجهة مع الحوثيين، قال ترامب: "الحوثيون اتصلوا بنا، وهم لا يريدون القتال ضدنا"، مضيفًا أن معظم السفن لا تزال تمر عبر مضيق باب المندب.

وتابع الرئيس الأميركي: "لديهم مشكلة مع دولة واحدة، وسنحل هذه المشكلة"، في إشارة إلى أن واشنطن لا تسعى، في الوقت الحالي، إلى فتح جبهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يشهد فيه اليمن تصعيدًا حادًا، مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي واقترابهم من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كما أثارت التطورات مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، في ظل تزايد الضغوط على السعودية.

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