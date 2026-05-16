مسؤول إيراني: "طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز برسوم"

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، على منصة"إكس"، اليوم السبت، إن "طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريباً"، وتابع "لن يُسمح باستخدام هذه الآلية إلا للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، وسيتم تحصيل رسوم على الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية".

وأكد عزيزي على أنه "في إطار سيادتها الوطنية وضمانات أمن التجارة الدولية، طورت إيران آلية احترافية لتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز عبر مسار محدد، سيتم الكشف عنه قريباً"، واضاف"سيظل هذا المسار مغلقاً أمام مشغلي مشروع الحرية (العملية الأميركية لتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز)".

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط المنصرم، شددت إيران قبضتها على مضيق هرمز بشكل ملحوظ، وفرض "الحرس الثوري" الإيراني قيوداً على حركة الملاحة البحرية، سامحاً لعدد محدود فقط من السفن بالمرور.