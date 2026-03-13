أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، إلى إن "واشنطن قد ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمزإذا اقتضت الحاجة"، وقال"الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران بقوة كبيرة خلال الأسبوع الوشيك"، كما اعتبر أن "تحرك الإيرانيين في الداخل للتظاهر ضد النظام يواجه عقبة كبيرة، لكنه ذكر أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف وربما ليس فوراً".

وأضاف: "دمرنا معظم صواريخهم، ودمرنا العديد من طائراتهم المسيرة، ودمرنا الكثير من مناطق التصنيع حيث يصنعون الصواريخ والآن الطائرات المسيرة"، وتابع: "نضربهم بقوة أكبر من أي أحد ضُرب منذ الحرب العالمية الثانية".وأوضح أنه يريد انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة، معتبراً أن "ما تقوم به إيران في المضيق يمثل جهداً أخيراً"، وتابع "لقد ألحقنا بهم ضرراً بالغاً لدرجة أن الأمر سيستغرق سنوات حتى يتمكنوا من إعادة البناء، وسنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوع القادم".

ولفت إلى أن "إيران قد تحاول القيام بشيء في مضيق هرمز"، لكنه قال إن "البحرية الإيرانية انتهت تماماً"، قائلا "القوات الجوية الإيرانية "انتهت، وأن القيادة الإيرانية انتهت، وأن القيادة الثانية انتهت، والآن قيادتهم الثالثة في ورطة".