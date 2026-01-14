ترامب سيعلن اليوم عن الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة وتأسيس مجلس السلام

أفاد مصدران مطلعان على التفاصيل لشبكة i24NEWS صباح اليوم (الأربعاء) أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة - بما في ذلك إنشاء "مجلس السلام" والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية.

بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة أسماء الأعضاء الخمسة عشر للحكومة التكنوقراطية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق للسلام في الشرق الأوسط، سيُعيّن ممثلاً للرئيس ترامب في "مجلس السلام" وسيشرف على تنفيذه. وصرح مسؤولون أمريكيون بأن المجلس "سيقدم توجيهات رفيعة المستوى بشأن قضايا غزة".

أمس افدنا لأول مرة تشكيلة حكومة التكنوقراط المتوقعة. وقد علمت i24NEWS أسماء سبعة من أعضاء اللجنة المحتملين، وأبرزهم علي شعت، الذي شغل في السابق منصب نائب وزير النقل تحت ياسر عرفات. شخصية مركزية أخرى هي عائد أبو رمضان، الذي يشغل منصب رئيس غرفة التجارة في غزة.

الأعضاء الآخرون المتوقع تعيينهم في اللجنة المرتقبة هم: عبد الكريم عاشور، علي شمالي، هناء ترزي، جبرالداعور وعائد ياغي.

مقر عائلات المخطوفين رد على الخبر وقال إنه يدعو "نتنياهو للتمسك بوعده كما وعد العائلة بألا ينتقل إلى المرحلة الثانية حتى يعود ران، الانتقال في هذا الوقت هو فقدان أهم وسيلة ضغط وقد يكون حكماً باختفائه إلى الأبد"

"حتى يعود ران، لن تتمكن دولة إسرائيل من إغلاق جرحها الأكثر نزيفًا، ولن تستطيع البدء في التعافي والشفاء الذي هي في أمسّ الحاجة إليه"، كُتب أيضًا.