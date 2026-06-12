ضغوط عربية أوقفت الضربة؟ تقرير يكشف سبب تراجع ترامب عن مهاجمة إيران

تراجع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء أمس (الخميس) عن الخطط لهجوم عسكري على إيران بعد سلسلة من المحادثات التي أجراها مع قادة قطر، الإمارات العربية المتحدة وباكستان، والذين وعدوا بأن اختراق دبلوماسي في متناول اليد، وذلك بحسب تقرير في موقع "بوليتيكو".

وفقًا للتقرير، تحدث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد ووزير الدفاع الباكستاني عاصم منير مع ترامب بعد ساعات من تهديده بضرب إيران "بشكل قاس جدًا". وبحسبهم، كانت طهران مستعدة للتقدم نحو اتفاق أولي يؤدي إلى مفاوضات أوسع.

وفقًا لمصادر أمريكية، فإن الوعود التي نُقلت عبر الدول الوسيطة أقنعت ترامب بتأجيل الهجوم المخطط له. لاحقًا، صرح الرئيس أيضًا بأنه "توصلنا إلى تسوية رائعة" وأنه من الممكن أن يُستكمل الاتفاق بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مع ذلك، سُمعت في طهران رسائل أكثر حذراً. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه رغم التقدم في المفاوضات، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات نهائية، وأن إيران لن تتنازل عن "خطوطها الحمراء".

وبحسب التقرير، فإن التفاهمات الناشئة تتعلق في البداية بفتح مضيق هرمز وإنهاء الأزمة المحيطة بالممر الملاحي الاستراتيجي، في حين من المتوقع أن تجري المناقشات الأكثر تعقيداً حول البرنامج النووي الإيراني في وقت لاحق فقط.

كما أفيد أنه في إطار المحادثات تُدرس إمكانية السماح لإيران بوصول جزئي إلى أصول مجمدة بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار، من خلال آليات تُمكّن من استخدام محدود للأموال دون رفع العقوبات الأمريكية بشكل رسمي.

بالتوازي، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ترامب وأكد أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن تفكيك البنية التحتية النووية، إخراج المواد المخصبة من إيران، فرض قيود على برنامج الصواريخ ووقف الدعم لمنظمات الإرهاب في المنطقة.