أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن دعمه لجهود رئيس الوزراء العراقي الرامية إلى بسط سيطرة الدولة، بما في ذلك وقف تهريب النفط العراقي؛ وهي خطوات تضع بغداد في مواجهة مباشرة مع الميليشيات المتحالفة مع إيران والسلطات الكردية. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نحن ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، والقضاء على الفساد، ووضع جميع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة".

وجاء هذا المنشور بُعيد تصريح للمتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أشار فيه إلى أن بغداد تعتبر صادرات النفط الخام التي تتم خارج إطار شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بمثابة "تهريب"، نظراً لأن عائداتها لا تصل إلى خزينة الدولة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية، أضاف العبودي أن العراق تكبد خسائر قُدِّرت بنحو 100 مليار دولار نتيجة تهريب النفط عبر إقليم كردستان في الفترة ما بين عامي 2008 و2025. ولم يتضح بعد الكيفية التي احتسبت بها الحكومة هذا الرقم. ويسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق لدعم اقتصاده الذي يعاني غالباً من صعوبات.

وكان العراق قد أغلق، يوم الخميس، معبرين حدوديين في إقليم كردستان - أحدهما مع سوريا والآخر مع إيران - وذلك بعد أن أصدر الزيدي أوامر للسلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر التي كانت تُدار من قِبل حكومة الإقليم ذات الحكم الذاتي.

وفي غضون ذلك، خرج آلاف الأكراد في احتجاجات يوم الخميس؛ رفضاً لخطوات الزيدي الرامية إلى وضع الحقول النفطية تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، ونشر قوات اتحادية على طول الحدود الدولية للإقليم. تضع التحركات ضد الأكراد -التي تأتي بعد أسبوع واحد فقط من إصدار الكاظمي أوامر بمواجهة "كتائب حزب الله"، وهي ميليشيا شيعية مدججة بالسلاح وموالية لإيران- رئيس الوزراء في مواجهة مع فصيلين رئيسيين في بلد راكمت فيه الجماعات المسلحة نفوذها على مدى عقود من الحرب الأهلية ذات الطابع العرقي والطائفي. وقد ارتبطت كلتا الحملتين بشبكات يُزعم تورطها في تهريب النفط.

وقد قضت المحكمة العليا في العراق، يوم الأربعاء، بأن بإمكان بغداد نشر قوات اتحادية على طول جميع الحدود الدولية، بما في ذلك تلك الواقعة ضمن إقليم كردستان.ويبدو هذا القرار القضائي انتصاراً للكاظمي، رجل الأعمال المليونير البالغ من العمر 41 عاماً والذي دخل معترك السياسة حديثاً، حيث وصل إلى السلطة قبل ستة أشهر فقط بموجب تسوية سياسية. ومع ذلك، يرى محللون سياسيون أن تنفيذ إجراءات تمس مصالح راسخة قد يظل أمراً بالغ الصعوبة.

لطالما اتسمت العلاقات بين بغداد والأكراد بالتوتر، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على النفط والأموال والأراضي والتجارة. وقد ردت الحكومة المركزية بالقوة عندما أجرى إقليم كردستان استفتاءً على الاستقلال في عام 2017، رغم أن العلاقات شهدت هدوءاً نسبياً في الآونة الأخيرة.

من جانبها، رفضت حكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء، ما وصفته بـ "اللغة العسكرية والتهديدات" التي تضمنها بيان المتحدث باسم الجيش العراقي حول الإجراءات الجديدة.وأكدت الحكومة الإقليمية أنها تعمل مع السلطات الاتحادية لمكافحة الفساد، ودعت إلى وضع حد لعمليات تهريب النفط في عموم العراق، الذي يُعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ويقيم علاقات تحالف مع كل من الولايات المتحدة وإيران.

وفي سياق مواجهة أخرى، كان الكاظمي قد أصدر أوامر للجيش، الأسبوع الماضي، بالاستعداد لدخول منطقة "جرف الصخر" جنوب بغداد، حيث تتهم الحكومة "كتائب حزب الله" بإدارة عمليات تهريب. ورغم أن الجماعة أبدت في البداية موقفاً متحدياً، إلا أنها وافقت في نهاية المطاف على السماح للجنود بدخول المنطقة.