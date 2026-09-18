صربيا تفتتح مصنعاً لتجميع طائرات مسيرة إسرائيلية وتعلن عن خطط لإنشاء ثلاثة مصانع أخرى

افتتح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مصنعاً لتجميع طائرات مسيرة قتالية مصممة في إسرائيل، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون الدفاعي مع إسرائيل، كما أعلن عن خطط لإنشاء ثلاثة مصانع أخرى على الأقل في أنحاء البلاد.

جمع المشروع بين شركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) وشركة "يوغوإمبورت إس دي بي آر" (Yugoimport SDPR) الصربية المملوكة للدولة. واستعرض فوتشيتش خططاً لتوظيف نحو 100 شخص وتوريد معدات متطورة للجيش الصربي والقوات المسلحة في دول أخرى.

ووصف الرئيس هذه الطائرات المسيرة بأنها قادرة على دخول المباني وملاحقة الأهداف؛ حيث نقل عنه موقع "كلاش ريبورت" (Clash Report) قوله إنها "تخترق النوافذ وتطارد الخصم". وأعلن فوتشيتش عن الافتتاح في منشور على إنستغرام يوم الخميس، موضحاً أن ضرورة حماية عمليات الإنتاج السرية حالت دون دعوة الصحافة.

كما كشف الرئيس عن طموحات لتوسيع نطاق الإنتاج بالتعاون مع إسرائيل، معلناً عن خطط لإنشاء ثلاثة مصانع إضافية على الأقل مع شركاء إسرائيليين في مواقع أخرى داخل صربيا.

وجاء هذا الافتتاح عقب إعلان فوتشيتش في شهر أبريل عن مشروع مشترك لإنتاج طائرات مسيرة مع إسرائيل، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لصربيا وزيادة صادراتها من الأسلحة.

وتأتي هذه الشراكة استكمالاً لصفقات سابقة اشترت بموجبها صربيا معدات عسكرية إسرائيلية. ووفقاً لوكالة "رويترز"، اشترت صربيا أنظمة المدفعية "PULS" وطائرات "Hermes" المسيرة من شركة "إلبيت" بقيمة 335 مليون دولار في أوائل عام 2025، تلتها صفقات بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار شملت صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة ومعدات حرب إلكترونية في شهر أغسطس من العام نفسه.