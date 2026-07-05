كشفت مصادر غربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتنسيق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مارس ضغوطًا مباشرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف عملية عسكرية مشتركة كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان تنفيذها في المراحل الأولى من عملية "زئير الأسد" ، بهدف إسقاط النظام الإيراني.

وبحسب المصادر، جرت الضغوط خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب، حيث طالب الرئيس التركي بإلغاء العملية التي كانت تتضمن، وفق الرواية ذاتها، مشاركة مقاتلين أكراد إيرانيين متمركزين في العراق في هجوم بري يهدف إلى فتح ممر باتجاه القصر الرئاسي في طهران.

وأضافت المصادر أن القرار الأمريكي بإلغاء العملية جاء رغم توصيات من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالمضي في تنفيذها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المملكة العربية السعودية تشعر بالاستياء من انتهاء الحرب، معتبرة أنها لم تحصل على الضمانات الأمنية التي كانت تطالب بها خلال المفاوضات.

كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعد خططًا لاستهداف مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل، في حال استمرت الحرب عدة أيام إضافية.

ويشار الى أن وقف إطلاق النار المشروط بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن من أبريل/نيسان.