أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن توصلها إلى اتفاق مع الجيش الأمريكي لتسريع مغادرة عشرات الطائرات العسكرية المتمركزة في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب. وكان وجودها يُهدد بتعطيل حركة الطيران المدني بشكل كبير مع اقتراب عطلة الصيف.

وبموجب الاتفاقية، سيتم نقل 30 طائرة إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي بحلول يوم الثلاثاء الوشيك، وستغادر 20 طائرة أخرى مطار بن غوريون في وقت لاحق. ومع ذلك، ستظل الطائرات قادرة على العودة في غضون 72 ساعة في حال حدوث تصعيد إقليمي إضافي. وقد غادرت 15 طائرة أمريكية المطار بالفعل منذ 15 يونيو/حزيران الجاري. ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد تدخل وزيرة النقل ميري ريغيف، التي طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدخل شخصيًا في الأمر.

قبل أيام قليلة، حذّر رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية الحكومة من خطر تعطل حركة ما يقارب 100 ألف مسافر خلال ذروة موسم الصيف. من بين 99 موقفًا مخصصًا عادةً للطائرات المدنية، لم يتبقَّ سوى 65 موقفًا، بينما تبلغ الحاجة إلى 80 موقفًا على الأقل في يوليو/تموزالوشيك ، وجميعها في أغسطس/آب الوشيك . وتأمل السلطات أن تُسهّل هذه الإجراءات إعادة تنظيم رحلات شركات الطيران الأجنبية تدريجيًا. وقد مددت عدة شركات طيران أوروبية وأمريكية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، في حين بدأت شركات لوفتهانزا وويز إير وإير يوروبا، أو تخطط لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب تدريجيًا.

منذ بداية الحرب مع إيران، احتلت نحو 75 طائرة أمريكية للتزود بالوقود والشحن مساحة كبيرة من مواقف المطار، مما قلل بشكل ملحوظ من طاقته الاستيعابية للرحلات التجارية