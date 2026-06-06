تواجه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عقبة كبيرة، إذ تطالب إيران بالإفراج الفوري عن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المجمدة قبل إحراز أي تقدم نحو اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، ;وتطالب إيران بصرف 12 مليار دولار فور إبرام اتفاق مبدئي، بالإضافة إلى 24 مليار دولار أخرى خلال الستين يومًا التالية. ويضع هذا المطلب إدارة ترامب في موقف حرج، دبلوماسيًا وسياسيًا.

ووفقًا لتقديرات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، "لا تزال أصول إيرانية مجمدة في أنحاء العالم بقيمة تقارب 100 مليار دولار. ويُحتفظ بجزء كبير من هذه الأموال في الصين، بينما يُحتفظ بنحو 15 مليار دولار في العراق نتيجة صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية. كما تُجمّد مبالغ أخرى في قطر وعُمان. وترى طهران أن هذه المبالغ ملكٌ لها ويجب إعادتها. قال محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، لشبكة "سي إن إن": "هذا ليس مبلغًا كبيرًا لأمريكا إذا أرادت التوصل إلى اتفاق مع إيران. إنه مالنا، وليس مال أمريكا".

إلا أن هذا المطلب يثير قلقًا بالغًا في إسرائيل وبين المتشددين في واشنطن. يخشى المنتقدون أن يسمح تدفق الأموال الهائل لإيران بتعزيز قدراتها العسكرية بسرعة وزيادة دعمها لحلفائها الإقليميين، ولا سيما حماس وحزب الله. في مواجهة هذه المطالب، اتخذ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقفًا حازمًا، مؤكدًا أنه لن يُنظر في أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول حتى تتخذ إيران خطوات لا رجعة فيها بشأن برنامجها النووي وتتخلى عن جميع مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. وقد برزت هذه القضية الآن كإحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران.