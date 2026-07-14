نشر أول: مسؤولون كبار في سنتكوم قالوا للجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن إن قرار وزيرة المواصلات ميري ريغيف "يضر مباشرة بالاحتياجات العملياتية للقوة الأمريكية العاملة في المنطقة". هذا ما نشره هذا المساء (الثلاثاء) المحلل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشع . مصدر عسكري كبير قال: "طلبهم مبرر، وطائرات التزويد بالوقود هي أصل استراتيجي".

كما ذُكر، في وقت سابق اليوم وجهت وزارة المواصلات سلطة المطارات بإصدار تعليمات للمراقبة الجوية الإسرائيلية بأنه "يُمنع السماح لمزيد من الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود بالهبوط في مطار بن غوريون". ومع ذلك، على الرغم من الاتفاق مع الولايات المتحدة لإخلاء الطائرات الأمريكية من مطار بن غوريون، فإن العدد حتى ازداد، وهناك خشية حقيقية من إلغاء آلاف تذاكر الطيران في الصيف.

في الشهر الماضي نشرنا لأول مرة أن الجيش الأمريكي بدأ في تقليص وجود طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون بناءً على طلب رسمي من إسرائيل، وذلك لزيادة سعة الطائرات المدنية استعدادًا لعطلات الصيف المتوقعة. كان من المقرر أن تنتقل طائرات التزود بالوقود إلى قواعد أخرى في الشرق الأوسط، دون تقليص انتشار القوات.