الأمين العام لحزب الله: لا مناطق آمنة لإسرائيل وعليها الانسحاب فوراً

تناول أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، اليوم (الأربعاء) خلال خطاب ألقاه مذكرة التفاهم مع إيران واتفاق "النقاط الخمس" لعام 2024. قال قاسم: "سيتم نشر الجيش اللبناني فقط جنوب نهر الليطاني، وفقًا للاتفاق"، وأضاف: "لا يوجد مناطق تجريبية، لا يوجد مناطق أمنية لإسرائيل، لا يوجد مناطق صفراء، لا يوجد مناطق حمراء ولا يوجد مناطق خضراء. يجب على إسرائيل أن ترحل، وسوف ترحل".

في بداية كلمته شكر قاسم إيران: "نحن نشكر إيران على وقوفها إلى جانب لبنان كشعب وكالمقاومة. نثمن التضحيات التي قدمتها إيران، وفي مقدمتها علي خامنئي. الآن أصبحت قوة إيران محسوبة، ومعادلة القوة تغيرت لصالح مصالح شعوب المنطقة."

أمين عام حزب الله تطرق إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة: "أنا أدعو جميع الأطراف المعنية إلى تعزيز السرد المتعلق بمطالب لبنان دون ربطها بأي قضايا داخلية. يجب أن يُستبعد تماماً كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية للتنظيم من المفاوضات. في أي مفاوضات، يجب أن يكون المطلب الأساسي هو استعادة سيادة لبنان، لأن إسرائيل هي المعتدية وليس لديها الحق في التدخل في سيادتنا".

"نحن ندعو رئيس لبنان والسلطات لتحمل المسؤولية وتوحيد أصواتنا، وإجراء حوار ونقاش هادئ والتوصل إلى اتفاق بيننا. نحن مستعدون للتعاون، وقد أثبتنا ذلك من خلال تسهيل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب"، قال قاسم، "نحن نوصي بالتخلي عن التفاوض المباشر، حيث يتآمر فيه الأمريكيون والإسرائيليون ضد لبنان، ويقمعونها ويسكتونها".