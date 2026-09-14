الجيش الإسرائيلي والشاباك: اعتقال مطلوب من فتح في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن قوات وحدة دوفدفان نفذت صباح اليوم عملية خاصة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بقيادة لواء إفرايم وبإشراف وتوجيه استخباراتي من الشاباك.

وقال الجيش والشاباك في بيان مشترك إن القوات نفذت خلال الأسابيع الماضية ملاحقة استخباراتية وعملياتية للمطلوب، قبل أن تتمكن من اعتقاله صباح اليوم.

وبحسب البيان، فإن المعتقل هو محمد إبراهيم عبد الوهاب شحادة، وينتمي إلى حركة فتح.

وأضاف البيان أن شحادة كان مطلوبًا خلال الفترة الأخيرة للاشتباه في ضلوعه في نشاطات إرهابية والتخطيط لتنفيذ هجمات والمشاركة في تنفيذها، إلى جانب الاتجار بوسائل قتالية.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن الهجمات التي يُشتبه في ضلوعه فيها أو طبيعة الأسلحة التي يُتهم بالاتجار بها.

وتأتي العملية في إطار النشاطات الأمنية الإسرائيلية المتواصلة في شمال الضفة الغربية لملاحقة مطلوبين تقول إسرائيل إنهم متورطون في التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين.