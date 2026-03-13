تقرير: فرنسا وإيطاليا تفتحان قناة دبلوماسية مع إيران لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن عدة دول أوروبية فتحت قنوات دبلوماسية مع النظام الإيراني للتفاوض على اتفاق يضمن مرور سفنها بأمان عبر مضيق هرمز، مشيرةو إلى أن "فرنسا من بين الدول التي انضمت إلى هذه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف شحنات الطاقة من الخليج". بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة.

وقد تأثرت أسعار النفط سلباً بالحرب، التي دفعت إيران إلى مهاجمة السفن في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

ومع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بالولايات المتحدة وحول العالم، أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس ترخيصاً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الموجودة حالياً في البحر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، إن الحرب تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ. أظهرت بيانات من جمعية سائقي السيارات AAA أن متوسط ​​أسعار الديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة بلغ 4.89 دولارًا للجالون يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.