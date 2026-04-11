تقرير: الصين تستعد لإرسال أنظمة دفاع جوي متطورة إلى إيران

تشير الاستخبارات الأمريكية إلى أن الصين تستعد لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي جديدة في الأسابيع المقبلة، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة CNN صباح اليوم (السبت)، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل.

سيكون ذلك خطوة استفزازية بالنظر إلى أن بكين قالت إنها ساعدت في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة. من المتوقع أيضاً أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما يبرز الاستخبارات كيف قد تستغل إيران وقف إطلاق النار كفرصة لتجديد بعض أنظمة الأسلحة بمساعدة شركاء أجانب رئيسيين.

مصدران أبلغا قناة CNN أن هناك مؤشرات على أن بكين تعمل على توجيه الشحنات عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وفقًا للتقرير، بكين تستعد لنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات تُطلق من الكتف والمعروفة باسم "مانبادز"، والتي شكّلت تهديدًا غير متماثل للطائرات العسكرية الأمريكية على ارتفاع منخفض طوال الأسابيع الخمسة للحرب، ويمكن أن تشكل تهديدًا مرة أخرى إذا انهار وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن لـCNN إن "الصين لم تزود أي طرف في النزاع بالسلاح أبداً. المعلومات المذكورة غير صحيحة. كدولة كبيرة ومسؤولة، تفي الصين دائماً بواجباتها الدولية. ندعو الجانب الأمريكي إلى الامتناع عن اتهامات لا أساس لها، وعن الربط الخبيث والانشغال بالإثارة الإعلامية؛ ونأمل أن تبذل الأطراف المعنية المزيد من الجهود للمساعدة في خفض التوتر."

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال متحدث باسم السفارة لـCNN إنه منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تعمل بكين "على المساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".