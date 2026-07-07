ترامب: منعت انضمام تركيا للقتال مع ايران ضد إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا كانت قادرة على الانضمام إلى الحرب إلى جانب إيران خلال التصعيد الأخير في المنطقة، لكنه أكد أن ذلك لم يحدث، ملمحًا إلى أن تدخله الشخصي ربما ساهم في منع هذا السيناريو.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أشار إلى أن أنقرة كانت تمتلك القدرة العسكرية والسياسية لاختيار "الطرف الآخر" في المواجهة، لكنها امتنعت عن ذلك.

وقال ترامب: "تركيا تعرف إيران جيدًا، وتدرك المشكلات المرتبطة بها. كان بإمكانها الانضمام إلى القتال، كما تسمعون كثيرًا عن علاقاتها مع إسرائيل، لكنها لم تفعل".

وأضاف: "ربما لم تفعل ذلك بسببي، لكن المؤكد أنها كانت قادرة على الوقوف إلى جانب الطرف الآخر، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر، وسط استمرار الجهود الدولية لمنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي.