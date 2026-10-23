أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن مقتل الرقيب أول رون يوناتان رويتمان (23 عاماً)، من مدينة عسقلان، والرقيب يوفال شاي سفيلِم (20 عاماً)، من مدينة هود هشارون، في هجوم وقع بالضفة الغربية اليوم الجمعة.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، "كان رويتمان يشغل منصب قائد فصيل، بينما كان سفيلِم جندياً مقاتلاً في الكتيبة ’آري’ (775) التابعة للواء البحث والإنقاذ. وقد قُتل الجنديان خلال اشتباك ، حيث قام مسلحان كانا يستقلان سيارة -ومعهما بندقية من طراز ’إم 4’ ومسدس- بفتح النار على الجنود".