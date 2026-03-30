فتح إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، اليوم حسابًا على شبكة X، ووجّه هجومًا مباشرًا ضد بنيامين نتنياهو بعد تصريحاته حول توسيع المنطقة الآمنة في لبنان.– وقامت المنصة بحظره بعد ساعات.

في أحد منشوراته القليلة هاجم رئيس الوزراء نتنياهو: "حلم بتوسيع منطقة الحزام الأمني، لكن نيران حزب الله الذكية والشجاعة في الشمال ونيران الحوثيين في الجنوب كشفت وعود النظام الكاذبة للمستوطنين".

وأضاف: "لقد تحقق حلم قادة المقاومة الذين استشهدوا: غرفة العمليات الحربية لمحور المقاومة موحدة. اعتادوا على النظام الإقليمي الجديد".

ويُذكر أن قاآني لم يظهر علنًا أو يدلي بتصريحات منذ بدء العملية في ايران، ما أثار تكهنات وشائعات حول علاقاته المحتملة مع إسرائيل.

ونذكّر أنه في بداية الشهر أفدنا عن انتشار شائعات تفيد بأن الحرس الثوري نفذ حكم الإعدام في إسماعيل قاآني بتهمة التعاون مع إسرائيل. ومع ذلك، لم تكن المصادر موثوقة ولم يتم تقديم دليل قاطع على ذلك.