تتواصل المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، في ظل تصاعد الخلافات بين الشركاء المحتملين في الائتلاف حول تشكيلة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية الرئيسية. وفي حين يواصل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب "الليكود"، بحيث يتولى آيزنكوت رئاسة الوزراء في المرحلة الأولى، فيما حذّر أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، من أن بنيامين نتنياهو قد يسعى لعرقلة المفاوضات من خلال عرض اتفاقية "تناوب" على آيزنكوت.

وإلى جانب الخلافات المتعلقة بتشكيلة الحكومة المقبلة، برزت توترات حول توزيع الحقائب الوزارية الحساسة. وتشير التقارير إلى أن بينيت -الذي لا يزال يدافع عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية- ليس راضياً عن التوزيع المقترح للمناصب الوزارية، بما في ذلك احتمال تعيينه وزيراً للمالية.

وكان رئيس الوزراء السابق يطمح لتولي حقيبة الدفاع، إلا أن آيزنكوت سارع إلى المضي قدماً في إبرام اتفاقات مع ليبرمان، عارضاً على حزب "إسرائيل بيتنا" حزمة واسعة من المناصب الوزارية، من بينها وزارة الدفاع. وتتشابه هذه الخطوة مع النهج الذي اتبعه يائير لابيد خلال مفاوضات تشكيل "حكومة التغيير" عام 2021، حين أُسندت حقيبة المالية إلى ليبرمان.لكن هذه المرة، يبدو أن الاتفاقات التي تتبلور مع ليبرمان تأتي على حساب الطموحات السياسية لبينيت.

وفي بيان صدر، أمس الخميس، أكد بينيت أن تشكيل حكومة "وحدة وطنية صهيونية" -يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الوزراء أولاً- يظل الخيار الأمثل لإسرائيل وللإسرائيليين الذين يؤدون الخدمة العسكرية. يرى بينيت أن حكومة كهذه ستكون في وضع أفضل لدفع عجلة تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش، وإعطاء الأولوية لاحتياجات العسكريين. وقد جادل بأن تشكيل حكومة تعتمد على أحزاب عربية غير صهيونية سيتطلب تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بأهداف التجنيد العسكري، وما وصفه بـ "ثورة" لصالح أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، التقى بينيت بكل من آيزنكوت ونتنياهو وممثلين عنهما، مؤكداً التزامه التام بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن "الشمعة لا تزال مشتعلة" (أي أن الفرصة لا تزال قائمة).وأكد مكتبه أن هذه المفاوضات تجري بعلم آيزنكوت الكامل، نافياً في الوقت ذاته أي احتمال لانضمام بينيت إلى التكتل السياسي لنتنياهو.وصرح مكتب بينيت قائلاً: "لن ينضم حزب ’بيحاد‘ (B'Yachad) تحت أي ظرف من الظروف إلى تكتل نتنياهو".

كما شدد بينيت على أنه لن يسمح لنتنياهو باستغلال المفاوضات لعرقلة جهود آيزنكوت الرامية إلى تشكيل حكومة، مؤكداً مجدداً أن الهدف الوحيد من هذه المحادثات هو إقامة "حكومة وحدة صهيونية"، يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الوزراء في المرحلة الأولى.

من جانبه، أبدى ليبرمان موقفاً مغايراً بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم نتنياهو، وفي بيان صدر، أمس الخميس، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" إن "حكومة التغيير" بدأت تتشكل بالفعل، محذراً من أن نتنياهو سيسعى لمنع قيامها.وقال ليبرمان: "سيحاول نتنياهو إحباط تشكيلها بأي ثمن. ولا أستبعد أن يعرض على غادي آيزنكوت اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء - بحيث يتولى نتنياهو المنصب في المرحلة الثانية - لكن على الجميع أن يدركوا أن هذه ليست سوى مناورة سياسية".

وفي إشارة إلى التطورات التي شهدتها المحاكمة الجنائية المستمرة لنتنياهو يوم الأربعاء -أي قبل يوم واحد من صدور بيانه- رأى ليبرمان أن رئيس الوزراء بات أكثر ميلاً للدفع نحو إجراء انتخابات جديدة.قال ليبرمان: "خاصة بعد تطورات يوم الأربعاء في المحكمة، يرغب نتنياهو في إجراء انتخابات جديدة أكثر من أي شيء آخر".

وحذّر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" من أن نتنياهو قد يماطل في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة حتى اللحظة الأخيرة، ثم يختلق ذريعةً لعرقلتها.وأضاف ليبرمان أنه حتى في حال تشكيل حكومة وحدة، فقد يسعى نتنياهو إلى افتعال أزمة سياسية في غضون أشهر قليلة للدفع نحو انتخابات أخرى.وختم قائلاً: "يجب على جميع الأطراف السياسية استيعاب هذه الحقيقة".

يسلط الخلاف بين بينيت وليبرمان الضوء على أحد التحديات الرئيسية التي تواجه آيزنكوت في مساعيه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.ورغم أن 67 عضواً في الكنيست أوصوا الرئيس إسحاق هرتسوغ بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، إلا أن هذه التوصيات لا تضمن بالضرورة دعمهم للائتلاف الذي سيقدمه في نهاية المطاف.وبالمثل، أظهر انتخاب ماتان كاهانا رئيساً للكنيست قدرة الكتلة الساعية لتغيير الحكومة على تأمين أغلبية برلمانية، لكن ذلك لم يضمن الحصول على دعم كافٍ في تصويت الثقة.

ويسعى بينيت إلى استنفاد احتمالية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود"، بحيث يتولى آيزنكوت رئاسة الوزراء في المرحلة الأولى.في المقابل، يفضل ليبرمان المضي قدماً في اتفاقيات ائتلافية مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتشددة)، ويعارض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية. ويسعى آيزنكوت إلى إبقاء عدة خيارات ائتلافية مطروحة، بما في ذلك تشكيل حكومة أقلية، في حال فشلت المفاوضات مع الأحزاب الحريدية أو مع حزب "الليكود" في التوصل إلى اتفاق.