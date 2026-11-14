في أعقاب الفيضانات: الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة

دعا الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم السبت، إسرائيل إلى ضمان وصول فوري ودون عوائق للمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، الذي تضرر بشدة جراء الأحوال الجوية السيئة الأخيرة. وطالبت بروكسل السلطات الإسرائيلية بالسماح بـ "وصول فوري ودون عوائق"، وبضمان توزيع مستدام للمساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لتعافي القطاع. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح جميع المعابر الحدودية.

ومنذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في القطاع، مما فاقم من سوء الظروف المعيشية للسكان النازحين. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم الجمعة، فقد تضررت أكثر من 40 ألف وحدة إيواء، وتأثرت نحو 46 ألف أسرة.

كما حذرت المنظمات الإنسانية من المخاطر الصحية الناجمة عن المياه الراكدة، وتلوث شبكات الصرف الصحي، ونقص معدات الإغاثة.

من جانبها، أكدت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (COGAT) -وهي الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية- أنها عززت استعداداتها قبل حلول الأحوال الجوية السيئة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية. وتؤكد إسرائيل أنها سهّلت دخول خيام وأغطية ومعدات تهدف إلى تحسين الظروف الصحية. وترفض السلطات الإسرائيلية الاتهامات بفرض قيود مفرطة على المساعدات، معتبرة أن هذه الاتهامات تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤوليات حركة حماس.