أعلنت الولايات المتحدة والمجر، اليوم الجمعة، انضمامهما إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دفاعًا عن موقف إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار الشكوى التي قدمتها بريتوريا، والتي تتهم إسرائيل بانتهاكات القانون الدولي في سياق النزاع الدائر.

وفي ملفها المقدم للمحكمة، رفضت واشنطن بشدة الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا، وقالت السلطات الأمريكية إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف أيضًا إلى توجيه اتهامات باطلة ضد إسرائيل في إطار حملة أوسع تهدف، إلى تقويض شرعية دولة إسرائيل والشعب اليهودي، فضلًا عن تشجيع الإرهاب".

وبذلك، تنضم الولايات المتحدة والمجر إلى عدة دول سبق لها أن قدمت حججًا معارضة للشكوى الجنوب أفريقية أمام محكمة العدل الدولية. ومن بين هذه الدول باراغواي وفيجي، اللتان أعربتا أيضًا عن دعمهما لإسرائيل في هذه القضية. ورحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذه المبادرة في بيان لها، معربةً عن شكرها للدول التي اختارت دعم إسرائيل أمام المحكمة الدولية. وقالت الوزارة: "إن دولة إسرائيل تقدر بشدة دعم أصدقائها الذين يقفون مع الحقيقة والعدالة التاريخية"، مسلطة الضوء بشكل خاص على الدعم "الثابت وغير المتزعزع" للولايات المتحدة في مختلف الساحات الدولية.