4 دول تدخل على خط نزع سلاح حزب الله.. اتفاق أولي بين إسرائيل ولبنان

كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى تفاهم أولي بشأن قائمة تضم أربع دول، هي بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا، قد تشارك في آلية دولية جديدة يتم بموجبها نشر قوات أجنبية داخل لبنان، بهدف مراقبة تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله والتأكد من تفكيك قدراته العسكرية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، تبلورت هوية الدول المرشحة خلال محادثات جرت بوساطة أميركية في روما الأسبوع الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق التفاهم الذي نوقش في يونيو/حزيران الماضي، والذي يربط بين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.

ومن المتوقع أن تشارك الدول الأربع في تحديد صلاحيات الآلية الدولية، وتوفير عناصر للمراقبة، وربما إرسال جنود للمشاركة في عمليات التفتيش والدوريات الميدانية. وتسيطر إسرائيل حاليًا على منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، فيما تؤكد أنها لن تنسحب بشكل أحادي قبل إحراز تقدم في ملف نزع سلاح حزب الله.

وتتمثل إحدى أبرز المطالب الإسرائيلية في إجراء عمليات تفتيش داخل المنازل الخاصة في القرى اللبنانية، للتأكد من عدم استخدامها مخازن سرية للأسلحة. إلا أن الجيش اللبناني رفض خلال العام الماضي تنفيذ عمليات تفتيش من هذا النوع، خشية أن تؤدي إلى تصعيد داخلي، مشيرًا إلى أن تفتيش المنازل سيتطلب إصدار أوامر تفتيش فردية.

وأكد مصدر أمني أجنبي أن مسألة صلاحيات تفتيش الممتلكات الخاصة تحتاج إلى حسم سريع، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستنفذ عمليات التفتيش والظروف التي ستجري فيها، إلى جانب تحديد حرية الحركة التي ستُمنح للقوات الأجنبية.

ووفق السيناريو الأكثر ترجيحًا الذي تتم مناقشته حاليًا، ستتم دعوة القوات الأجنبية رسميًا من جانب الحكومة اللبنانية، ضمن إطار عمل يحظى بموافقة إسرائيل.

وفي ما يتعلق بهوية الجهة المشرفة على الآلية، تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تعارضان أي دور للأمم المتحدة في فرض عملية نزع السلاح. وفي المقابل، قد تعارض دول أوروبية إخضاع الآلية لإشراف "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولا تزال المفاوضات في هذه المرحلة توصف بأنها تجري في أجواء من "التفاؤل الحذر"، فيما امتنعت رئاسة الوزراء الإسرائيلية والرئاسة اللبنانية ووزارات الخارجية المعنية عن تقديم تعليق رسمي على التقرير.