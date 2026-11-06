اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع فريق الأمن القومي التابع له لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. بحسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين كبار، وأفاد المسؤولون بأن "البيت الأبيض أجرى محادثات يومي الأربعاء والخميس المنصرمين، مشيرين إلى أن ظاهرة "المحاق" (غياب ضوء القمر) في التاسع من نوفمبر ستجعل منطقة الشرق الأوسط بلا ضوء قمر تقريباً، وهو ما اعتبروه ظرفاً ملائماً للعمليات العسكرية.

وفي تصريحات للصحفيين داخل المكتب البيضاوي، قال ترامب إن واشنطن "ستتخذ قراراً" بشأن ما إذا كانت ستأمر بشن ضربات إضافية لمنع إيران من إحياء برنامجها النووي.

وقال ترامب: "أفضل ألا أقوم بتدمير بقية البلاد إن أمكن، لكن ربما سأضطر إلى ذلك. ستعرفون قريباً جداً".

وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مسؤول أمريكي قوله إن القيادة المركزية الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاحتمالية استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق في إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القيادة لم تتلقَّ بعد توجيهات جديدة من واشنطن.