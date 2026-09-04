توجيه اتهامات لكاتب روسي-إسرائيلي مناهض للصهيونية بالعمل لصالح استخبارات أجنبية

أعلن الادعاء العام، اليوم الجمعة، عن توجيه اتهامات أمنية لمواطن إسرائيلي -كان قد أُوقف في مطار بن غوريون الشهر الماضي- وذلك بعد أن كشفت التحقيقات تلقيه توجيهات من عناصر استخبارات أجنبية ومشاركته في أنشطة تهدف إلى ممارسة تأثير أجنبي ضد إسرائيل. ورغم عدم ذكر اسم المتهم في البيان الرسمي، إلا أن وسائل إعلام روسية ومقربين منه حددوا هويته على أنه "المؤرخ والكاتب الروسي-الإسرائيلي المناهض للصهيونية، أرتيوم كيربيتشينوك".

وقدم مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى لائحة الاتهام وطلب إبقاء المتهم رهن الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القانونية. ولا يزال أمر حظر النشر سارياً على أجزاء كبيرة من القضية، كما لم تفصح السلطات عن جهاز الاستخبارات الأجنبي المتورط -وفقاً للادعاءات- أو طبيعة الأنشطة التي يُتهم المتهم بتنفيذها. وتشير التقارير إلى أنه مُنع من لقاء محاميه خلال الأيام العشرين الأولى من احتجازه نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه.

أُوقف كيربيتشينوك (51 عاماً) عقب وصوله إلى إسرائيل في 2 أغسطس/آب. وذكر مؤيدوه أنه كان قد تلقى دعوة لحضور مؤتمر أكاديمي دولي وكان يخطط لمغادرة البلاد بعد ستة أيام. وأفاد موقع "ميدوزا" (Meduza) الناطق بالروسية بأن عائلته تواصلت لاحقاً مع مسؤولين في المدينة التي كان من المفترض أن يُعقد فيها الحدث، إلا أن البلدية لم تكن على علم بوجود مؤتمر كهذا. ووفقاً للعائلة، فقد تجنب كيربيتشينوك أيضاً توضيح هوية الجهة التي وجهت إليه الدعوة.

وصرح ممثل عن العائلة لموقع "ميدوزا" بأن معلومات غير رسمية تشير إلى الاشتباه في تورط كيربيتشينوك في قضايا تجسس والتواصل مع عميل استخبارات أجنبي. وزعم الممثل أن الاتصال المشتبه به لم يكن مرتبطاً بإيران أو لبنان، رغم عدم تأكيد ذلك بشكل مستقل. وتشير التقارير إلى أن كيربيتشينوك نفسه سافر إلى إيران مرتين، في عامي 2018 و2022، وذلك على الرغم من الحظر الإسرائيلي المفروض على زيارة المواطنين لتلك الدولة المعادية دون تصريح خاص.

وصرحت محاميته، إينا ليبيدينسكي-كاتس، بأن موكلها لم يحُز قط على مواد سرية أو أي معلومات أخرى تتعلق بالأمن الإسرائيلي. وقالت: "لم يلحق الضرر بأمن الدولة، ولم يكن بوسعه فعل ذلك"، مضيفةً أنه لم يُطلب منه أبداً نقل معلومات تتعلق بإسرائيل. وقد طالبت المحكمة باستبعاد الأقوال التي أدلى بها كيربيتشينوك أثناء الاستجواب، بحجة أنه أقر بما يدينه تحت الضغط. كما رُفض طلبٌ لنقله إلى الإقامة الجبرية. وادعت عائلة كيربيتشينوك أنه احتُجز منفرداً في زنزانة مضاءة باستمرار، وأن المحققين هددوه بمصادرة شقته وترحيله إلى أوكرانيا. ولم يتم التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل، كما لم يرد جهاز "الشين بيت" على طلب موقع "ميدوزا" للتعليق. وفي غضون ذلك، سعت السفارة الروسية للحصول على معلومات بشأن احتجازه، بينما طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية من مجموعة أممية التدخل في القضية.

وُلد كيربيتشينوك في لينينغراد، وانتقل إلى إسرائيل في سن المراهقة، حيث خدم في الجيش الإسرائيلي ودرس في الجامعة العبرية في القدس. عاد إلى روسيا حوالي عام 2005 لكنه احتفظ بالجنسية الإسرائيلية ويمتلك شقة في مدينة عسقلان. وفي السنوات الأخيرة، ترأس قسم الدراسات السلافية في "مركز الدراسات العربية الأوراسية"، كما ساهم في الخدمة الناطقة بالروسية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) وموقع "كاليبر" (Caliber) الأذربيجاني. تتجاوز الآراء التي نشرها كيربيتشينوك مجرد انتقاد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ ففي كتابه "إسرائيل: الطريق إلى الكارثة"، يرفض وصف إسرائيل بأنها الدولة المُستعادة للشعب اليهودي، ويصفها بدلاً من ذلك بأنها "المعقل الأخير للاستعمار الغربي". وقد دأب على مهاجمة الصهيونية ووجود إسرائيل كدولة يهودية، في حين سبق لصحيفة "هآرتس" أن صنفته ضمن تيار شيوعي روسي صغير يؤيد غزو موسكو لأوكرانيا.