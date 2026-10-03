إسرائيل: تحطم طائرة صغيرة قرب بيت شيمش وإصابة الطيار بجروح طفيفة

تحطمت طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة قرب بلدة "إشتأول" (Eshtaol) القريبة من "بيت شيمش"، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة طيارها -وهو رجل في الستينيات من عمره- بجروح طفيفة. وقدم مسعفون من منظمة "نجمة داوود الحمراء" (Magen David Adom) الرعاية الطبية للطيار في موقع الحادث.

وقال شادي برغيتي، وهو فني طب طوارئ في المنظمة: "تلقينا بلاغاً عن تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة. وعند وصولنا إلى الموقع، وجدنا الطائرة وسط مجموعة من الأشجار ورأينا الطيار يمشي على قدميه".وأضاف: "أجرينا فحوصات طبية للطيار، وتقرر في هذه المرحلة عدم نقله إلى المستشفى".