فيديو يوثق لحظة انفجار صاروخ دون إنذار في كريات شمونه وأضرار واسعة في الشارع
انفجار صاروخ في كريات شمونه صباح السبت يتسبب بأضرار في المنازل والبنية التحتية دون وقوع إصابات
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
انفجر صباح اليوم السبت صاروخ في أحد أحياء كريات شمونه شمال إسرائيل دون سماع أي إنذار مسبق. وأدى الانفجار إلى أضرار في البنية التحتية وعدة منازل، ولم تُسجل أي إصابات بين السكان.
وتواجدت قوات الأمن والإطفاء في موقع الحادث للتعامل مع الأضرار والسيطرة على الوضع. وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الصاروخ وهو يسقط في منتصف الشارع، ما تسبب في انتشار الدخان في المنطقة واشتعال حريق في حديقة أحد المنازل القريبة.
كما خرج السكان إلى الشوارع لمحاولة فهم ما حدث والتأكد من سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
