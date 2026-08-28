دخلت طائرة تركية مسيّرة المجال الجوي اليوناني، اليوم الجمعة، وحلّقت فوق منطقة مطار ألكسندروبوليس شمال شرق البلاد، ما استدعى تدخلاً فورياً من طائرات إف-16 المقاتلة اليونانية. ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ERTnews)، اقتربت الطائرة من المدرج بينما كانت طائرة ركاب تستعد للإقلاع، وهو ما وُصف بأنه "مثير للقلق بشكل خاص".

وأفادت ERTnews بأن "طائرة تركية مسيّرة دخلت المجال الجوي اليوناني بشكل غير قانوني"، "مما استدعى التعبئة الفورية للقوات الجوية". وأكد مصدر عسكري يوناني الحادث لوكالة فرانس برس. وانطلقت طائرات إف-16 المتأهبة واقتربت من الطائرة المسيّرة لتحديد هويتها واعتراضها. وأدى تدخلها إلى إبعاد الطائرة، ومغادرتها المجال الجوي اليوناني في منطقة جزيرة ساموثراكي. ولم يؤثر الحادث على سلامة الرحلة التجارية المعنية. وكإجراء احترازي، استخدمت الطائرة مدرجاً بديلاً قبل أن تقلع بشكل طبيعي متجهة إلى أثينا.

مع ذلك، قلل مصدر عسكري يوناني من أهمية الحادث، مصرحًا بأنه "ليس حادثًا خطيرًا" بل هو جزء من سلسلة "حوادث واعتراضات يومية" في بحر إيجة. وقد ازدادت انتهاكات المجال الجوي اليوناني من قبل الطائرات التركية بشكل حاد في السنوات الأخيرة. ووفقًا لوزارة الدفاع اليونانية، ارتفع عددها من صفر في عام 2024 إلى 225 في عام 2025، ثم إلى 433 من بداية عام 2026 حتى بداية أغسطس/آب الجاري. وتشير التقارير إلى أن نسبة متزايدة من هذه التوغلات تُنفذ الآن باستخدام طائرات مسيرة، مسلحة أو غير مسلحة.