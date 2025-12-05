القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس تتهم إيران وقطر بالوقوف وراء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل

أفادت القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس بأن جهات أجنبية، منها إيران وقطر، تُموّل وتُشجّع المظاهرات المناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة، بما في ذلك المظاهرة التي تحولت إلى أعمال عنف، الأربعاء المنصرم، أمام كنيس ويلشاير بوليفارد تمبل خلال فعالية أمنية عامة. ووفقًا لنائبة القنصل العام، يوليا راشينسكي-سبيفاكوف، لم تكن لدى العديد من المتظاهرين أي صلة واضحة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تعتقد أنه يُظهر دعمًا أجنبيًا مُنظّمًا.

وأشارت الدبلوماسية الإسرائيلية إلى "التمويل المُقدّم للجماعات المسلحة لتأجيج دورة شبه أسبوعية من المظاهرات"، مُشيرةً تحديدًا إلى "المسيرات المُنتظمة خارج القنصلية التي تقودها منظمة ’كود بينك’، المُتّهمة بامتلاك علاقات مُوثّقة مع شبكة مُرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني". ومن جهته ندّد القنصل العام، إسرائيل باخار، باستغلال الديمقراطية الأمريكية "لمهاجمتها من الداخل"، داعيًا إلى مواجهة "أساليب التخويف" هذه .الأربعاء المنصرم، تحولت المظاهرة إلى أعمال عنف، اشتباكات مع أفراد الأمن، وتحطيم نوافذ، وحرق أشياء، وشتائم وتهديدات وُجّهت إلى المُشاركين في المؤتمر، بمن فيهم "خنازير صهاينة" و"قتلة أطفال". أفادت التقارير أن المتظاهرين حطموا نوافذ سيارات المغادرة وسدوا مدخلين للمبنى. وأُلقي القبض على عدة أشخاص بتهمة إتلاف الممتلكات والعنف.

كان الحدث المستهدف ندوة حول سلامة المجتمعات الضعيفة، نُظمت بالتعاون بين القنصلية، والاتحاد الكوري الأمريكي في لوس أنجلوس، وFACE، ومبادرة السلامة المجتمعية التابعة للاتحاد اليهودي. كان الهدف من الندوة تعزيز الروابط بين الجاليتين اليهودية والآسيوية في المدينة، لكنها تحولت إلى مسرح للتوتر والترهيب. وكانت منظمتا "كوريا تاون من أجل فلسطين" و"نودوتدول" قد دعتا بشكل ملحوظ إلى الاحتجاج على وجود ممثل عن شركة إلبيت سيستمز الدفاعية الإسرائيلية.

وحذّرت راتشينسكي-سبيفاكوف من أن السلطات المحلية تُقلل من شأن الخطر، مشيرةً إلى أن هذا هو ثاني حادث عنف يستهدف كنيسًا يهوديًا أمريكيًا في غضون أسابيع قليلة، بعد هجوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني في نيويورك. كما أشارت إلى الهجوم المميت الذي وقع في مايو/أيار الماضي بالقرب من متحف العاصمة اليهودي في واشنطن العاصمة، والذي قُتل فيه موظفان في السفارة. وقالت: "نعلم بشكل مأساوي ما يمكن أن يحدث إذا لم تُؤخذ هذه الإشارات التحذيرية على محمل الجد".