جماعة الحوثي تشن هجمات جديدة ضد السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، اعتراضه عدداً من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه الأراضي السعودية. وأفادت التقارير بإسقاط طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين نحو الرياض. كما تم اعتراض صواريخ باليستية كانت تستهدف خميس مشيط، جنوب غرب المملكة. وكانت السلطات السعودية قد أرسلت تنبيهات أمنية خلال الليل إلى سكان خميس مشيط وأبها.

يأتي هذا الهجوم الأخير في ظل تصعيد حاد للمواجهات بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين. وقد كثّف المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران هجماتهم الصاروخية والمسيّرة على المملكة في الأسابيع الأخيرة، في حين شنّ التحالف غارات جوية على مواقعهم في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان مؤخراً تصعيد الهجمات على السعودية، مشيراً إلى أن "العديد منها أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال". من جانبه، هدد مسؤول حوثي رفيع المستوى بـ"تصعيد أكبر بكثير ضد المملكة". وتؤكد السلطات السعودية أنها تواصل مراقبة التهديدات الجوية والصاروخية الباليستية التي تستهدف أراضيها.